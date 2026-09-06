Запад не признает ошибок и продолжает эскалировать конфликт на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его видеообращение опубликовали в соцсетях.

По мнению словацкого премьера, стратегия давления на Россию посредством Украины потерпела крах, но Запад упорно отказывается это признать.

«Запад отказывается признать ошибку и продолжает разжигать огонь под котлом войны, ведь не гибнут ни британские, ни немецкие, ни французские солдаты», — подчеркнул Фицо.

Ранее Фицо раскритиковал журналиста, задавшего вопрос, о том, как помочь Украине убивать больше русских. Премьер Словакии увидел в этом прямое следствие многолетней кампании по разжиганию ненависти к России.