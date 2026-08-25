Биолог Опарин перечислил способы борьбы с борщевиком Сосновского

Борщевик Сосновского относится к устойчивым инвазивным видам. Для борьбы с ним важно уничтожать точку роста растения и не допускать цветения, рассказал Опарин.

Специалист назвал механическое удаление, мульчирование, обработку гербицидами в фазе розетки и высев быстрорастущих злаков. Гербициды требуют повторного применения и могут навредить другим растениям.

На участках площадью до 10-20 соток борщевик следует выкашивать два-три раза за сезон в мае–июне, срезая стебель на 5-10 см ниже корневой шейки. Также можно два-три раза с интервалом в пять-семь дней заливать кипяток в основание стебля и корневую зону, использовать плотную черную пленку или вводить после срезания раствор соли.

Самостоятельная обработка стоит 500-3 тыс. рублей за сотку, профессиональная — 5-15 тыс. рублей. Работать с борщевиком нужно в водостойком костюме, перчатках и маске: сок растения вызывает сильные ожоги.