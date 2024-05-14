Фальков заявил о подготовке базы по новой системе высшего образования | 360°

14 мая 2024, 22:50
Фальков заявил о подготовке базы по новой системе высшего образования
Фальков: базу по новой системе высшего образования подготовят до конца года
До конца 2024 года подготовят нормативную базу по новой национальной системе высшего образования. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы до конца этого года подготовим нормативную <…> базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр — прим. ред.), дальше 2026 и последующие годы — это последовательное внедрение», — сказал он.
Реклама
Глава Минобрнауки уточнил, что важно соблюдать права граждан при внедрении новой национальной системы высшего образования.
До этого Фальков на заседании ГД России заявил, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года. Скоро в России будет высшее образование и высшее специализированное образование.
Ранее стало известно, что вузы в России перейдут на новую систему образования и изменят условия приема в 2026 году. Механизм уже протестировали в шести высших учреждениях, поэтому через два года начнут вводить по стране. Что касается пересмотра приема в вузы, то основной упор будет на специальности, вносящие общий вклад в реализацию национальных проектов по технологическому лидерству.
Также 10 мая появилась информация, что власти в июне предоставят предложения по научно-технологическому развитию РФ в совет по науке и образованию.
Вузы
Россия
Образование
Наука
Реклама
Реклама