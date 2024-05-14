Фальков заявил о подготовке базы по новой системе высшего образования | 360°

Власть 14 мая 2024, 22:50 Фальков заявил о подготовке базы по новой системе высшего образования Фальков: базу по новой системе высшего образования подготовят до конца года РИА «Новости»

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До конца 2024 года подготовят нормативную базу по новой национальной системе высшего образования. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы до конца этого года подготовим нормативную <…> базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр — прим. ред.), дальше 2026 и последующие годы — это последовательное внедрение», — сказал он.

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Глава Минобрнауки уточнил, что важно соблюдать права граждан при внедрении новой национальной системы высшего образования.

До этого Фальков на заседании ГД России заявил, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года. Скоро в России будет высшее образование и высшее специализированное образование.

Ранее стало известно, что вузы в России перейдут на новую систему образования и изменят условия приема в 2026 году. Механизм уже протестировали в шести высших учреждениях, поэтому через два года начнут вводить по стране. Что касается пересмотра приема в вузы, то основной упор будет на специальности, вносящие общий вклад в реализацию национальных проектов по технологическому лидерству.

Также 10 мая появилась информация, что власти в июне предоставят предложения по научно-технологическому развитию РФ в совет по науке и образованию.