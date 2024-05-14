Фальков анонсировал упразднение понятия «бакалавр» | 360°

14 мая 2024, 15:48
Фальков анонсировал упразднение понятия «бакалавр»
Фальков: из системы высшего образования уберут понятие «бакалавр»
Количество программ продолжительностью 5-5,5 года постепенно увеличивается, благодаря чему у выпускников появляется больше возможностей. Об этом заявил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Госдумы, сообщило РИА «Новости».
Он отметил, что термин «бакалавр» упразднят с 2025 года.
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«В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия „бакалавр“, у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование», — указал Фальков.
По его словам, бакалавры могли бесплатно получать специализированное образование благодаря поступлению в магистратуру. Кандидат на должность главы Минобрнауки добавил, что «эффективная магистратура» в России не сформировалась.
«В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование», — заключил Фальков.
Ранее кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко анонсировал переход российских вузов на новую систему образования. Он указал, что правила приема поменяют уже в 2026 году.
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