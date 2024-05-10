Правительство подготовит предложения по научно-технологическому развитию России | 360°

10 мая 2024, 15:27
Правительство подготовит предложения по научно-технологическому развитию России
Мишустин: к июню кабмин готовит предложения по научно-технологическому развитию
Правительство в июне планирует предоставить предложения по научно-технологическому развитию России в совет по науке и образованию. Об этом в ходе заседания в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера.
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«По поручению главы государства мы уже организовали работу по формированию наукоемких технологий, приоритетных направлений научно-технического развития. В июне планируем предоставить в совет по науке и образованию предложения, которые согласуем с экспертным сообществом», — сказал и. о. главы правительства.
Также Мишустин заявлял, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста, действовать для дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.
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Михаил Мишустин
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