Правительство подготовит предложения по научно-технологическому развитию России | 360°

Наука 10 мая 2024, 15:27 Правительство подготовит предложения по научно-технологическому развитию России Мишустин: к июню кабмин готовит предложения по научно-технологическому развитию РИА «Новости»

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Правительство в июне планирует предоставить предложения по научно-технологическому развитию России в совет по науке и образованию. Об этом в ходе заседания в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера.

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«По поручению главы государства мы уже организовали работу по формированию наукоемких технологий, приоритетных направлений научно-технического развития. В июне планируем предоставить в совет по науке и образованию предложения, которые согласуем с экспертным сообществом», — сказал и. о. главы правительства.

Также Мишустин заявлял, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста, действовать для дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.