Назван срок перевода вузов России на новую модель образования | 360°

Образование 12 мая 2024, 16:23 Назван срок перевода вузов России на новую модель образования Чернышенко: новую модель образования внедрят в вузах в 2026 году РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские вузы перейдут на новую систему образования и поменяют правила приема в 2026 году. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что новую систему уже опробовали в шести российских высших учебных заведений и через два года начнут внедрять по всей стране.

Реклама

Комментируя пересмотр приема в вузы, Чернышенко пояснил, что основной упор сделают на специальности, которые внесут больший вклад в реализацию национальных проектов по технологическому лидерству.

Кандидат в вице-премьеры добавил, что на новый учебный год в вузах появится 620,5 тысячи бюджетных мест, из которых 28,5 тысячи придется на высшие учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Основной набор на бесплатные места проведут на факультетах инженерной и медицинской направленности, а также для будущих учителей.

Дмитрий Чернышенко вошел в число кандидатов на пост вице-премьера, которых внес на рассмотрение Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее заместитель главы кабмина занимался вопросами цифровизации, связи, СМИ, а также курировал сферы культуры, туризма и спорта. В новом правительстве он сохранит только часть полномочий, но займется вопросами образования.