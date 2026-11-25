Евросоюз собирается сократить поток туристов из России в Шенгенскую зону. Об этом сообщило издание " Докладчик ".

По его информации, странам объединения предлагают «поддержать единый подход к необязательным поездкам», чтобы уменьшить число россиян, которые въезжают в европейские страны с туристическими целями.

«Эти дискуссии проходят на фоне подготовки Евросоюзом масштабного пересмотра визовых правил (ожидается в начале 2027 года)», — отметило издание.

Подобную инициативу в ЕС уже обсуждали, когда шла разработка предыдущего пакета антироссийских санкций. В тот момент идею отклонили несколько государств, в том числе Франция и Италия.

Ранее о взаимодействии европейских стран и России в будущем высказался спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. По его мнению, перезагрузка отношений станет ключевым результатом переговоров по конфликту на Украине.