Евросоюз начал обсуждать меры для сокращения потока туристов из России
Rapporteur: ЕС планирует уменьшить российский турпоток в зону Шенгена
Евросоюз собирается сократить поток туристов из России в Шенгенскую зону. Об этом сообщило издание "Докладчик".
По его информации, странам объединения предлагают «поддержать единый подход к необязательным поездкам», чтобы уменьшить число россиян, которые въезжают в европейские страны с туристическими целями.
«Эти дискуссии проходят на фоне подготовки Евросоюзом масштабного пересмотра визовых правил (ожидается в начале 2027 года)», — отметило издание.
Подобную инициативу в ЕС уже обсуждали, когда шла разработка предыдущего пакета антироссийских санкций. В тот момент идею отклонили несколько государств, в том числе Франция и Италия.
Ранее о взаимодействии европейских стран и России в будущем высказался спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. По его мнению, перезагрузка отношений станет ключевым результатом переговоров по конфликту на Украине.