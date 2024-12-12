Более 500 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

Количество обращений, которые уже поступили на ежегодную прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, превысило 500 тысяч. Об этом сообщил телеканал «Россия 24» .

Наиболее часто задаваемыми темами остаются вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, доступности жилья, состояния здравоохранения и социальных выплат. Кроме того, россиян волнует качество водопроводной воды.

Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Саха Дмитрий Паньков рассказал, что обращения поступают из самых разных регионов: Саратовской, Новосибирской, Московской областей и Республики Карелия.

«К сожалению, люди жалуются на то, что из крана течет ржавая вода», — отметил он.

Сбор обращений проходит по разным каналам, в работе задействовали специалистов и волонтеров Народного фронта.

Прямая линия с президентом Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

В Кремле рассказали, что благодаря обращениям, поступающим от россиян на прямую линию с президентом, удалось составить представления об основных проблемах, которые волнуют людей. В этом году ответить на запросы россиян поможет искусственный интеллект.