Искусственный интеллект поможет ответить на запросы россиян на прямой линии с Путиным

Возможности обработки данных посредством нейросети к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным помогут ответить на запросы россиян. Об этом глава государства рассказал в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

ИИ также облегчит работу российского лидера.

«Это очень важно, и, действительно, не только мою работу облегчает. Что самое главное, вот такие возможности обработки данных, конечно, помогут дойти до очень многих людей, отреагировать на запросы людей», — сказал Путин.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey — 2024 проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Участниками мероприятия стали разработчики и представители бизнеса из России, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии и других стран.

Прямая линия с президентом состоится 10 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень. Кол-центр для сбора обращений россиян заработал в ночь на 8 декабря — впервые к обработке вопросов подключили искусственный интеллект.