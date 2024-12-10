Обращения россиян на прямую линию с Путиным помогли составить топ-10 проблем в стране

Благодаря обращениям, поступающим от россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, удалось составить представления об основных проблемах, которые волнуют людей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о рейтинге из 10 основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», — сказал он.

По словам Пескова, обращения поступают по разным каналам, ими круглосуточно занимаются специалисты и волонтеры Народного фронта.

Пресс-секретарь президента отметил, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» вызвала большой интерес у россиян. В правительство поступило более 300 тысяч обращений. Большинство из них отправили женщины.

Путин 19 декабря ответит на вопросы журналистов и россиян в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. На мероприятие также прибудут западные журналисты.