Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

Песков: на прямую линию с Путиным поступило более 300 тысяч обращений

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» вызывает большой интерес у россиян, в Кремль поступило уже более 300 тысяч обращений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы уже перевалили тысяч, наверное, за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. И интерес большой», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что большинство обращений направляли женщины. Специалисты изучили послания и обозначили десять основных проблем. Они также рассматривают, как ситуация с темами обращений меняется в зависимости от регионов.

Сбор проходит по разным каналам, в работе задействовали специалистов и волонтеров Народного фронта. Инфраструктуру обеспечил «Ростелеком».

Путин 19 декабря ответит на вопросы журналистов и россиян во время совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. На мероприятие получили приглашения в том числе и представители западных СМИ.