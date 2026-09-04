Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал риск масштабного конфликта в Евразии реальным. Об этом он заявил на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

По словам директора СВР, такая возможность вызывает серьезные опасения.

«Европейские лидеры верят в контролируемую эскалацию, в стратегию балансирования на грани, разработанную западными разведками еще в предыдущем веке», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее Сергей Нарышкин отметил, что мобилизационный потенциал на Украине будет исчерпан в течение года. Об этом директор СВР заявил, ссылаясь на прогнозы европейских разведок.