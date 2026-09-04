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    Нарышкин назвал риск масштабного конфликта в Евразии реальным

    Shatokhina Natalia/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

    Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал риск масштабного конфликта в Евразии реальным. Об этом он заявил на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

    По словам директора СВР, такая возможность вызывает серьезные опасения.

    «Европейские лидеры верят в контролируемую эскалацию, в стратегию балансирования на грани, разработанную западными разведками еще в предыдущем веке», — подчеркнул Нарышкин.

    Ранее Сергей Нарышкин отметил, что мобилизационный потенциал на Украине будет исчерпан в течение года. Об этом директор СВР заявил, ссылаясь на прогнозы европейских разведок.