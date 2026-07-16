Актер сериала «Реальные пацаны» будет баллотироваться в Госдуму

Актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян подал документы для выдвижения в Госдуму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на избирательную комиссию Пермского края.

На выборы артист планирует пойти от партии «Справедливая Россия».

«Представители партии „Справедливая Россия“ подали документы на выдвижение в Государственную думу. Кандидатами стали Армен Бежанян, Андрей Кобелев и Вероника Куликова», — указали в региональном избиркоме.

Армен Бежанян сыграл роль Арменки, отчима главного героя Коляна, в сериале «Реальные пацаны». Сейчас актер — депутат думы Осинского района в Пермском крае.

Кандидаты на выборы депутатов в Государственную думу смогут зарегистрироваться до 5 августа. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что в избирательную комиссию поступили документы от 28 человек, готовых баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму девятого созыва назначили на 20 сентября 2026 года.