Единый день голосования: кого и как будут выбирать россияне в сентябре 2026 года

Выборы депутатов Госдумы и законодательного органа государственной власти Московской области — ключевое политическое событие 2026 года. Кого и как будут выбирать россияне, по каким правилам назначат депутатов и что еще нужно знать — в материале 360.ru.

Когда пройдут выборы в ГД IX созыва Согласно решению Центризбиркома, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Многодневный формат не только удобен избирателям, но и является важным элементом безопасности, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября. Выборы депутатов ГД проводятся по смешанной избирательной системе: в 2026-м изберут 450 парламентариев — 225 по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В первом случае места распределят согласно полученным партией голосам, во втором — место получит конкретный кандидат, набравший в одномандатном округе большинство голосов.

Фото: Медиасток.рф

Кто участвует в выборах в Госдуму В выборах в российский парламент участвуют и политические партии, и отдельные кандидаты, допущенные ЦИК к избирательной кампании. Право на участие в выборах имеют 17 политических партий, пять из них входят в действующий парламент: «Единая Россия»;

КПРФ;

ЛДПР;

«Справедливая Россия»;

«Новые люди».

Фото: Медиасток.рф

Также за голоса избирателей поборются: «Яблоко»;

«Демократическая партия России»;

«Зеленые»;

«Коммунисты России»;

«Партия за справедливость!»;

«Партия прогресса»;

«Российская партия свободы и справедливости»;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

«Родина»;

«Казачья партия Российской Федерации»;

«Партия Возрождения России»;

«Партия прямой демократии». Парламентские политические объединения имеют право выдвигать кандидатов и регистрировать списки без сбора подписей избирателей. Таким же правом обладают партии, которые имеют хотя бы одного представителя в заксобраниях регионов действующего созыва.

Фото: РИА «Новости»

Выборы в Мособлдуму Депутаты Мособлдумы принимают законы, непосредственно влияющие на жизнь в Подмосковье: от вопросов ЖКХ и транспортного обслуживания до образования и здравоохранения. «Впереди у нас большая отчетная кампания перед избирателями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что удалось сделать. Но главное — вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Выборы в Мособлдуму также пройдут по смешанной системе: 25 мандатов будут избираться по одномандатным избирательным округам, 25 — по территориальным группам. Это даст избирателям возможность выбрать конкретного представителя от своего округа и поддержать политическую партию, чья позиция ближе. Муниципальные выборы в Подмосковье в 2026 году пройдут в четырех округах — Коломне, Химках, Пушкине и Лобне. Активное участие в избирательной кампании примут и участники СВО. По данным пресс-службы Мособлдумы, за последние два года по итогам муниципальных выборов депутатами стали 24 ветерана спецоперации.

Фото: РИА «Новости»

Выборы в регионах России Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые участниками выборов станут Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. В ДНР создали три одномандатных округа, в ЛНР — два, в Херсонской и Запорожской областях — по одному. Одновременно жители 39 субъектов проголосуют за местные и региональные законодательные собрания. В восьми регионах выберут главу субъекта. Речь идет о Брянской, Белгородской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях, Тыве, Чечне и Мордовии.

Фото: РИА «Новости»

Форматы голосования ЦИК утвердил формат выборов в течение трех дней, в 77 регионах 18 и 19 сентября организуют голосование групп избирателей, проживающих или находящихся в местах, где отсутствуют помещения для проведения процедуры и затруднено транспортное сообщение. Еще в 12 субъектах в течение трех дней вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах у россиян будет возможность отдать голос на придомовых территориях и других местах. В дни выборов планируется открыть более 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах. Также в 2026 году планируется организация дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявки на такой формат подали 34 региона. Чтобы отдать голос с помощью ДЭГ, избирателю нужно сделать заявку через «Госуслуги» с 3 по 14 сентября. При этом в Москве предварительная подача заявления не требуется.

Фото: РИА «Новости»

Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, не лишаются права проголосовать очно. Члены участковой комиссии проверят в системе, не голосовал ли человек в электронном виде или на другом участке, и выдадут бумажный бюллетень. В случае возникновения сложностей с ДЭГ нужно будет обратиться в территориальную избирательную комиссию. Актуальную информацию о выборах можно посмотреть на официальном сайте и в мессенджерах ЦИК и Избирательной комиссии Московской области. Получить данные о своем избирательном участке можно на сайте «Госуслуги» в разделе «Выборы», на сайте ЦИК или в информационно-справочном центре Центризбиркома по бесплатному звонку на номеру: 8 800 200-00-20.