Памфилова: заявки на выдвижение на выборы в ГД подали 28 самовыдвиженцев

В избирательную комиссию уже поступили документы от 28 человек, желающих баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Председатель Центральной избирательной комиссии подготовила презентацию, из которой следует, что для баллотирования в Госдуму по одномандатным округам заявки подали 28 выдвиженцев.

Голосование по выборам в ГД девятого созыва запланировано на 20 сентября 2026 года. Президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящие выборы как ключевое внутриполитическое событие в стране.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил первых пять кандидатов в список «Единой России» на выборах. Он отметил, что весь перечень позже представит секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.