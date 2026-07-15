Памфилова назвала сроки регистрации кандидатов на выборы депутатов в ГД

Памфилова: сроки регистрации кандидатов на выборы в ГД – до 5 августа

Кандидаты на выборы депутатов в Государственную думу смогут зарегистрироваться до 5 августа. Об этом на заседании ЦИК России сообщила председатель Элла Памфилова.

«Сейчас уже начался период регистрации федеральных списков кандидатов и кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. Он продлится до 5 августа», – пояснила Памфилова.

Ранее глава ЦИК заявляла, что в избирательную комиссию поступили документы от 28 человек, готовых баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Президент Владимир Путин назвал предстоящее голосование одним из важнейших внутренних политических событий для государства.