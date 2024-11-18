«Зря». Симоньян отреагировала на разрешение США бить Украине дальними ракетами по РФ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о разрешении властей США бить Украине ракетами ATACMS по Курской области. Свое мнение она выразила в Telegram-канале .

«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — заявила журналистка.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США позволили ВСУ бить ATACMS по РФ из-за якобы нахождения там военных КНДР. Как рассказали журналистам американские чиновники, это разрешение должно быть сигналом для Северной Кореи.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, поступок США — это беспрецедентный шаг, который может обернуться третьей мировой войной.

При этом представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа допустил, что после вступления в должность политик пересмотрит решение своего предшественника.