Зрителей концерта Akon в Сочи эвакуировали из-за БПЛА

В ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе объявлена эвакуация с концерта Akon

Из-за угрозы атаки БПЛА концерт американского рэпера Akon в Сочи оказался под угрозой срыва. Администрация ледового дворца «Айсберг» в Сириусе объявила эвакуацию зрителей, сообщил 360.ru очевидец.

«В 21:00 он должен был выступать, пока из-за угрозы БПЛА вывели в фойе. Обстановка спокойная», — рассказал он.

Судя по кадрам из «Айсберга», зрители не спустились в убежище, а остались в холле. Спустя 10 минут режим опасности сняли и запустили их обратно в концертный зал.

Akon, известный песнями Lonely, Smack That и Don’t Matter, запланировал в России два концерта — 8 августа в Сириусе и 9 августа в Москве. Он заселился в президентский люкс с личным помощником, бассейном и видом на море.

В Сочи несколько раз за день звучала сирена. Местные жители рассказали об эвакуации с пляжей и взрыве.