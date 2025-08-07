Рэпер Akon в Сириусе остановился в президентском люксе с сушками и блинами

Американский рэпер Akon вернулся в Россию. Он впервые выступит в Сириусе и даст концерт в Москве. На Кубани артист поселился в президентском люксе, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В Сириусе исполнитель хитов Lonely, Smack That и Don’t Matter остановился в новом отеле Mantera Supreme в сердце Олимпийского парка. Для него забронирован президентский люкс площадью 188 квадратных метров с тремя спальнями, четырьмя ванными комнатами, гостиной, террасой с бассейном и круглосуточным сервисом. О госте позаботится персональный помощник.

Персональный райдер рэпера, по информации организатора турне SAY Agency, включил травяные чаи, малиновое и клубничное варенья, фрукты, овощи и растительные энергетики. Отель подготовил для него сюрприз — накрыл в номере стол с ягодными тарталетками, свежими яблоками, гранатами, сушками и блинами.

Akon выступит в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе 8 августа. На следующий день он покажет сольное шоу в ЦСКА Арене в Москве.

Ранее в Сириусе выступили участники VK Fest. Фестивальный тур прошел в Казани, Санкт-Петербурге, Челябинске и завершился в Москве. Его посетили 205 тысяч человек.