Сочинские пляжи экстренно эвакуировали из-за атаки дронов

Отдыхающих на пляжах срочно эвакуировали из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал 360.ru один из горожан.

В микрорайоне Мамайка очевидец с братом возвращались с моря. В этот момент рядом сбили беспилотник — обломки упали в воду примерно в 30 метрах от берега.

«Только пришли с братом с моря с Мамайки, сбили БПЛА в 30 метров от нас. Обломки рухнули в море. На Мамайке воет [сирена], пляжи позакрывали», — рассказал горожанин.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил сегодня об опасности БПЛА и призвал жителей прибрежных районов оставаться дома. Режим беспилотной опасности сохранится до особого распоряжения.

Он также попросил воздержаться от съемки и публикации кадров с дронами, их обломками, а также работы ПВО и оперативных служб.