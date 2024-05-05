Спецоперация 05 мая 2024, 12:37 «Знаю всех». Украинский чиновник объяснил, кто разграбил страну Замглавы Тернопольского совета Деревляный признался в разграблении Украины Unsplash

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Все президенты Украины с момента обретения ею независимости в 1991 году грабили страну. Об этом рассказал заместитель главы Тернопольского областного Василий Деревляный в эфире телеканала «Тернополь1».

«Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил», — сказал чиновник.

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Он подчеркнул, что разворовали в том числе территорию Тернопольщины. Деревляный признался, что сам участвовал в разграблении. Армию Украины тоже разворовали.

«Какие у нас были аэродромы! Все разворовали, и я принимал в этом участие», — заключил он.

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова ранее назвала президента Владимира Зеленского «тупорылым чертом» и главной проблемой государства. Лидер Украины оставит населению разграбленную и разрушенную страну, а сам улетит из нее на самолете, предупредила Егорова.