Мир 30 апреля 2024, 10:12 «Черт тупорылый». Украинская ведущая в прямом эфире оскорбила Зеленского Украинская телеведущая Егорова назвала Зеленского «главным злом» в стране Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский является главной проблемой страны. Об этом в интервью YouТube-каналу Walk&Talk заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.

Она пожаловалась, что не может свободно высказывать свою позицию по ряду вопросов, так как подвергается острой критике со стороны соотечественников. Телеведущая раскритиковала политику Зеленского и назвала его главным злом на Украине.

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«У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку конфликта, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит <…>, — они ему хлопают, он [для них] молодец», — указала Егорова.

Актриса рассказала, что давно предупреждала украинцев по поводу Зеленского. Она добавила, что президент оставит гражданам разграбленную и разрушенную страну, а сам улетит из нее на самолете.

Ранее власти Украины решили обновить перечень отступлений от прав человека в рамках Европейской конвенции. Изменения коснутся статей о тайне переписки, неприкосновенности жилья, свободе передвижения и других правах граждан.