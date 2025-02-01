«Знает, где надавить». Келлог рассказал, как Трамп добьется мира на Украине

Келлог: Трамп даст РФ с Украиной рычаги для переговоров и добьется мира

Благодаря умению заключать сделки президент США Дональд Трамп остановит конфликт на Украине. Он предоставит обеим сторонам возможности для проведения переговоров, сообщил спецпосланник Кит Келлог в эфире телеканала Fox News .

«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян», — сказал он.

Келлог похвалил Трампа за умение заключать сделки. О создании этих самых рычагов, по его словам, можно прочесть между строк.

США и весь мир заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, заявил спецпосланник Трампа. Он рассчитывает, что ясности в этом вопросе удастся добиться в ближайшие 100 дней.

Процесс может осложнить тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с Россией. Спустя три года он заявил, что сделал это из-за неких теневых политических процессов.