Зеленского уличили во лжи о причинах запрета на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский соврал о причинах запрета на переговоры с Россией. Об этом официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила во время брифинга.
«Уже теперь исторические манипуляции Зеленского относительно переговорного процесса. <…> Он впрямую врет. Он пытался обосновать принятое им весной 2022 года решение выйти из переговорного процесса и воевать до последнего украинца откровенной ложью», — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что Владимир Зеленский теперь будет врать обо всем и до последнего, потому что ощущает крах собственной деятельности.
Ранее Захарова оценила отказ украинского президента ехать на инаугурацию Дональда Трампа. Она иронично высказалась о домашних делах Зеленского, которые якобы помешали ему присутствовать на церемонии.
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