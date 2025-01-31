Зеленского уличили во лжи о причинах запрета на переговоры с Россией

Захарова: Зеленский врет о причинах выхода из переговорного процесса с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский соврал о причинах запрета на переговоры с Россией. Об этом официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила во время брифинга.

«Уже теперь исторические манипуляции Зеленского относительно переговорного процесса. <…> Он впрямую врет. Он пытался обосновать принятое им весной 2022 года решение выйти из переговорного процесса и воевать до последнего украинца откровенной ложью», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что Владимир Зеленский теперь будет врать обо всем и до последнего, потому что ощущает крах собственной деятельности.

Ранее Захарова оценила отказ украинского президента ехать на инаугурацию Дональда Трампа. Она иронично высказалась о домашних делах Зеленского, которые якобы помешали ему присутствовать на церемонии.