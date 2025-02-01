Спецпосланник Трампа обозначил сроки украинского урегулирования

Келлог заявил, что рассчитывает на прогресс по Украине в ближайшие 100 дней

Весь мир заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Он сказал в эфире телеканала Fox News , что рассчитывает достичь прогресса по этому вопросу в течение ближайших 100 дней.

Келлог призвал не затягивать процесс урегулирования на годы и даже месяцы, как это произошло в Афганистане. Он призвал стороны достичь какого-либо решения в ближайшее время.

«Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. <…> Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира», — сказал он.

По мнению спецпредставителя Трампа, прекращение боевых действий на Украине пошло бы на пользу США. Он уверен, что в урегулировании заинтересован весь мир.

Ранее Трамп объявил, что намерен контактировать с президентом России Владимиром Путиным. Он рассчитывает на результативные переговоры.