Российские войска смогут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и частично окружить город Красноармейск (Покровск) в ДНР. Об этом сообщил Forbes .

Издание отметило, что захват Красноармейска является одной из главных целей России, а защита города-крепости находится в приоритете у киевского режима. Это ключевой транспортный узел.

На этом направлении у российских войск может быть трехкратное преимущество в живой силе и технике. Кроме того, на позициях 59-й моторизованной бригады ВСУ скапливаются новые подразделения ВС РФ.

Если украинские боевики не смогут остановить российское наступление, то существует вероятность частичного окружения гарнизона в Красноармейске.

«Это было бы зловещим развитием событий для украинцев в том, что обещает стать первым крупным сражением 2025 года», — говорится в материале.

Ранее на Западе сообщили о массовом дезертирстве среди бойцов элитной 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской, которая начала прибывать в Красноармейск в конце 2024 года.