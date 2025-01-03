Элитная 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской, проходившая обучение на Западе, начала распадаться еще до прибытия в зону боевых действий в районе Покровска. Об этом сообщил Forbes.

В материале уточнили, что входящие в состав бригады солдаты самовольно покидают расположение. При этом многие командиры считают «идиотизмом» решения властей Украины в отношении бригады.

В 155-й бригаде должны были служить более 5800 военных, однако свыше 1700 из них отсутствовали во время ее подготовки во Франции, Польше и на западе Украины.

Покровск, по замыслу украинских военных стратегов, должны были оборонять как раз бойцы из элитной бригады. Для этого ее даже оснастили гаубицами Caesar и танками Leopard.

Авторы статьи утверждают, что во время боев под Покровском 155-я механизированная бригада понесла большие потери в живой силе. Держать оборону не получилось, даже несмотря на оснащение западной военной техникой.

Про катастрофу в элитной бригаде ВСУ также сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, перед отправкой солдат на тренировку во Францию зафиксировали 935 случаев дезертирства.