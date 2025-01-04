На Западе предрекли ВСУ самое крупное сражение в 2025 году

Forbes: битва за Покровск ознаменует переломный момент на СВО в 2025 году

Россия планирует захватить Красноармейск (Покровск) в ДНР, поэтому сражение за город-крепость окажется самым крупным для ВСУ в 2025 году, ведь прорыв российских войск на этой территории может стать решающим в конфликте. Об этом сообщил Forbes .

«Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе, где дислоцируется 59-я мотострелковая бригада», — написал журналист Дэвид Экс.

По его словам, наибольшая угроза на всем юго-восточном фланге фронта сейчас исходит от оперативно-тактического прорыва российских войск к югу от Покровска. Если украинские боевики, в том числе бойцы элитной 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской, не смогут остановить россиян, то гарнизон ВСУ в городе может попасть в окружение, пусть и частичное.

Такое развитие ситуации Экс оценил как зловещее для украинцев, учитывая, что эта битва обещает стать первым крупным сражением в этом году.

Ранее Минобороны РФ опубликовал кадры работы ТОС «Солнцепек» по центру управления беспилотниками и укрепленному опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении.