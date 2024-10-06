Зятя Фарион ликвидировали в зоне СВО

«Страна.ua»: в зоне СВО погиб зять депутата Рады Фарион

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зятя депутата Рады Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Лидер партии «Свобода» отметил, что Особа погиб в боях на Северском направлении. Смерть родственника скандального парламентария также подтвердила его супруга София Семчишин.

Украинскую националистку и депутата Рады Ирину Фарион застрелили во Львове в июле. По подозрению в убийстве в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. Свою вину подсудимый отрицает.

Фарион прославилась своими скандальными высказываниями. Она предлагала создать штраф-батальон для русскоязычных украинцев, чтобы их «утилизировать». Также депутат жаловалась на то, что ее аккаунт в соцсети взломали евреи, которых она назвала «пейсатыми». Российскую культуру она характеризовала как «рабскую» и призывала жесткими методами бороться с теми, кто говорит на русском языке.

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