Зятя Фарион ликвидировали в зоне СВО

Фарион прославилась своими скандальными высказываниями. Она предлагала создать штраф-батальон для русскоязычных украинцев, чтобы их «утилизировать». Также депутат жаловалась на то, что ее аккаунт в соцсети взломали евреи, которых она назвала «пейсатыми». Российскую культуру она характеризовала как «рабскую» и призывала жесткими методами бороться с теми, кто говорит на русском языке.
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