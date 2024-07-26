Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что не виновен

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, которая прославилась своими антироссийскими заявлениями, заявил о своей невиновности. Об этом сообщил РБК-Украина.

«Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал», — сказал он.

Женщину застрелили во Львове. По данным следователей, с ней расправился 18-летний парень Вячеслав Зинченко, его задержали 25 июля по месту жительства. Юноше предъявили обвинения, прокуратура потребовала заключить его под стражу.

В суде Зинченко встретился с дочерью Ирины Фарион Софьей Семчишин. Женщина стала кричать на парня и спросила у него, не проглотил ли тот язык. В ответ на это юноша высунул язык и ухмыльнулся. В итоге Семчишин обвинила подозреваемого в бессердечности.