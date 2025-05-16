Журналисты «оккупировали» территорию у дворца Долмабахче в Стамбуле

В мероприятии участвуют 20 человек: 11 дипломатов от Украины и девять от России. Участники украинской делегации пришли на встречу в военной форме и первыми заняли места за столом переговоров.
Российская делегация видит встречу с украинскими дипломатами в Стамбуле как попытку возобновить мирный процесс, прерванный в 2022 году. Но глава офиса президента Украины Андрей Ермак открестился от наработок со встречи по Украине в 2022 году.
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