Журналисты «оккупировали» территорию у дворца Долмабахче в Стамбуле

Множество журналистов собрались у дворца Долмабахче, ожидая пресс-подход после завершения переговоров между Россией и Украиной. Об обстановке сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Какие-то прогнозы здесь делать абсолютно бессмысленно», — сказал он.

Прессу не пустили на переговоры России и Украины в Стамбуле.

В мероприятии участвуют 20 человек: 11 дипломатов от Украины и девять от России. Участники украинской делегации пришли на встречу в военной форме и первыми заняли места за столом переговоров.

Российская делегация видит встречу с украинскими дипломатами в Стамбуле как попытку возобновить мирный процесс, прерванный в 2022 году. Но глава офиса президента Украины Андрей Ермак открестился от наработок со встречи по Украине в 2022 году.