Представители украинской делегации первыми заняли места за столом переговоров
Украинская делегация первая села на свои места за столом переговоров на встрече с российскими дипломатами в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости».
Переговоры идут в закрытом режиме, журналисты на встрече не присутствуют. Всего в мероприятии принимают участие 20 человек: Украину представляют 11 дипломатов, а Россию — девять.
Участники украинской делегации пришли на встречу в военной форме. Министр обороны республики Рустем Умеров заявил, что страна полностью готова к прекращению огня.
Перед началом мероприятия перед представителями СМИ выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он выразил надежду, что стороны смогут конструктивно провести переговоры и добиться урегулирования конфликта.
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