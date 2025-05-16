Представители украинской делегации первыми заняли места за столом переговоров

Украинская делегация первая села на свои места за столом переговоров на встрече с российскими дипломатами в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Переговоры идут в закрытом режиме, журналисты на встрече не присутствуют. Всего в мероприятии принимают участие 20 человек: Украину представляют 11 дипломатов, а Россию — девять.

Участники украинской делегации пришли на встречу в военной форме. Министр обороны республики Рустем Умеров заявил, что страна полностью готова к прекращению огня.

Перед началом мероприятия перед представителями СМИ выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он выразил надежду, что стороны смогут конструктивно провести переговоры и добиться урегулирования конфликта.