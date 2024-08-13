Журналистка «Суджанских вестей» пропала без вести

Журналистка из Суджи Инна Демьяненко перестала выходить на связь с 5 августа

Заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко перестала выходить на связь с 5 августа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, не удается узнать о местонахождении ни самой 55-летней женщины, ни ее сестры. Их телефоны недоступны.

Демьяненко более 25 лет входит в Союз журналистов России и более 30 лет работает в СМИ.

Утром 13 августа Telegram-канал Mash сообщил, что два работника газораспределительной станции «Суджа», оба — граждане Украины, пропали без вести после нападения украинских боевиков.

Также накануне стало известно, что вдовец убитой в Судже боевиками беременной женщины до сих пор не смог вывезти и похоронить ее.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что после попытки прорыва ВСУ в регион судьба около двух тысяч жителей неизвестна.