Названо число пропавших жителей Курской области после атаки ВСУ

Врио главы Курской области Смирнов: власти не знают о судьбе 2000 жителей

Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Фото: Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Власти Курской области не имеют никаких данных о судьбе почти двух тысяч жителей из населенных пунктов, захваченных украинскими боевиками. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам руководителя Курской области, под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов.

«Это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», — заявил Смирнов.

Он добавил, что в ходе боевых действий погибли 12 человек, ранения различной степени тяжести получили 121 мирный житель, среди которых 10 детей.

Смирнов подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а эвакуированным из захваченных населенных пунктов круглосуточно выдают гуманитарную помощь.

Украинские боевики атаковали Курскую область в минувший вторник, 6 августа. При поддержке танков и бронированных машин они прошли внутрь российского региона. Начиная с пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

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