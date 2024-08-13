Два украинских работника станции «Суджа» исчезли после атак ВСУ

Mash: два украинца пропали без вести с газовой станции «Суджа» под Курском

После атаки ВСУ в Курской области исчезли два украинских сотрудника газовой станции «Суджа». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Оба специалиста трудились на объекте от «Нафтогаза» с февраля 2022 года. При этом изначально их было трое, но после начала специальной операции один вернулся на Украину.

Вечером 6 августа территорию станции атаковали боевики, один снаряд попал в здание, где находились эти работники, сейчас их считают пропавшими без вести.

Глава Суджанского района Александра Богачева отмечала, что обстановка в Судже на данный момент остается тяжелой, есть раненые и пострадавшие от обстрелов.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что ВС России взяли под свой контроль все участки передвижения военнослужащих украинской армии в Курской области. По его словам, в настоящее время в регионе идет зачистка территорий, на которой остался противник.