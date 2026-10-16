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    Журналистка из США Билс сообщила об ударе по Старобельску во время эвакуации

    глава ЛНР Леонид Пасечник
    Фото: глава ЛНР Леонид Пасечник/Telegram

    Удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики случился во время эвакуации учеников в подвальное помещение. Дети находились на лестнице, сообщила американская журналистка Сара Мари Билс в беседе с РИА «Новости».

    В сентябре представительница СМИ посетила Старобельск и с другими журналистами осмотрела поврежденное здание. Молодой человек по имени Никита рассказал Билс, что во время атаки учащиеся стали эвакуироваться по инструкции в подвал.

    «Пока дети находились на лестнице, удар пришелся непосредственно по ней», — поделилась журналистка.

    Ранее Билс потребовала тщательно расследовать роль Starlink в атаке украинских боевиков на колледж в Старобельске.

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