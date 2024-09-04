Украина в течение нескольких недель утратит контроль над такими городами в Донецкой Народной Республике, как Покровск, Селидово, Украинск, Купахово и Часов Яр. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он предположил, что ВС России в ближайшее время могут освободить еще больше населенных пунктов.

«Из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, украинские власти не решатся пойти на дипломатическое урегулирование, так как они боятся потерять власть после окончания конфликта. Меркурис добавил, что ситуация разрешится не с помощью переговоров, а на поле боя.

Ранее американский военный обозреватель Дэвид Экс рассказал, что из-за наступления ВС России под Покровском элитная бригада украинской армии истощила свои силы. По его словам, ВСУ потеряли в этом районе половину танков и не могут отбить у российских военных утраченные территории.