Жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам за госизмену

Жительницу Херсонской области признали виновной в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Гражданка России и Украины 1982 года рождения переводила деньги на банковский счет для поддержки ВСУ. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимую к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на московском оборонном заводе. Силовики поймали двух украинских агентов 1987 и 1999 годов рождения. Задержанные планировали подорвать предприятие — для этого они изъяли из схронов компоненты взрывчатки и собрали СВУ.

Также злоумышленники передали украинским кураторам фотографии и информацию об оборонном объекте. Против задержанных возбудили уголовные дела.