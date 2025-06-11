Сегодня 11:25 Жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам за госизмену Фото: Пресс-служба УФСБ России по Херсонской области
Жительницу Херсонской области признали виновной в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
Гражданка России и Украины 1982 года рождения переводила деньги на банковский счет для поддержки ВСУ. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимую к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее сотрудники ФСБ
предотвратили диверсии на московском оборонном заводе. Силовики поймали двух украинских агентов 1987 и 1999 годов рождения. Задержанные планировали подорвать предприятие — для этого они изъяли из схронов компоненты взрывчатки и собрали СВУ.
Также злоумышленники передали украинским кураторам фотографии и информацию об оборонном объекте. Против задержанных возбудили уголовные дела.
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