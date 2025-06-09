ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе

ФСБ задержала двух человек, готовивших диверсии на московском оборонном заводе

Оперативники ФСБ задержали украинских агентов, готовивших диверсии на одном из заводов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики задержали двух мужчин 1987 и 1999 годов рождения. Они планировали совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

На допросе задержанные признались в подготовке диверсий, в результате которых прекратилась бы работа оборонного завода в Москве. Правоохранители установили, что злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали взрывные устройства.

Перед этим фигуранты провели фотосъемку и разведку ключевых объектов оборонного завода в столице и передали кадры кураторам на Украине.

Следователи завели уголовные дела о незаконном приобретении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Злоумышленников отправили под стражу.

Ранее ФСБ пресекла контрабанду комплектующих к вертолетам.