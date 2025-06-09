ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе
ФСБ задержала двух человек, готовивших диверсии на московском оборонном заводе
Оперативники ФСБ задержали украинских агентов, готовивших диверсии на одном из заводов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Силовики задержали двух мужчин 1987 и 1999 годов рождения. Они планировали совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
На допросе задержанные признались в подготовке диверсий, в результате которых прекратилась бы работа оборонного завода в Москве. Правоохранители установили, что злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали взрывные устройства.
Перед этим фигуранты провели фотосъемку и разведку ключевых объектов оборонного завода в столице и передали кадры кураторам на Украине.
Следователи завели уголовные дела о незаконном приобретении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Злоумышленников отправили под стражу.
Ранее ФСБ пресекла контрабанду комплектующих к вертолетам.