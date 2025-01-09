Жительницу Херсонской области обвинили в госизмене из-за передачи данных ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали 18-летнюю россиянку по подозрению в передаче данных ВСУ. Девушка сообщала куратору сведения о дислокации российских военных на территории области.

Задержанную арестовали и возбудили против нее уголовное дело по статье о государственной измене. Наказание за это нарушение предусматривает до 20 лет тюрьмы. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Также федеральная служба предоставила видео с задержанием подозреваемой. Она рассказала правоохранителям, что следовала указаниям украинца.

«Познакомилась с гражданином Украины. В ходе знакомства он сказал, что он из национальной армии Украины. Просил скинуть координаты», — заявила девушка.

Ранее официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова сообщила, что жителя Донецка лишили гражданства из-за попытки связаться с СБУ. Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ мужчина не смог осуществить задуманное.