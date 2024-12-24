Жителя Донецка лишили гражданства за попытку связаться с СБУ

Житель Донецка пытался установить контакт с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова.
Правоохранители выяснили, что горожанин пытался оказать содействие СБУ и инициативно устанавливал с ней контакт в социальных сетях. Благодаря действиям сотрудников ФСБ, мужчине не удалось реализовать преступный умысел.
Управление внутренней миграции МВД по региону в соответствии с законом лишило жителя Донецка российского гражданства.
Ранее в Херсонской области поймали женщину, подозреваемую в передаче информации о местоположении подразделений ВС России. По версии следствия, местная жительница отправляла СБУ координаты сосредоточения сил и средств российской армии. Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
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