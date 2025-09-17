Жителя Керчи будут судить за поддержку терроризма

Материалы против 50-летнего жителя Керчи по делу об оправдании терроризма передали в Южный окружной военный суд. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина под псевдонимом «Ай Яй» в комментариях поддерживал удар украинских беспилотников по Кремлю. Его вычислили и задержали, у подозреваемого изъяли компьютер.

Ранее прокуратура Херсонской области утвердила обвинительное заключение против 53-летней местной жительницы по делу об оправдании терроризма. Материалы дела передали в суд, женщине грозит до семи лет лишения свободы.

В августе сотрудники ФСБ задержали в Севастополе жителя Джанкойского района за публичное оправдание теракта на Крымском мосту.