В Севастополе задержали мужчину, оправдавшего в Сети подрыв Крымского моста

Жителя Севастополя задержали за публичное оправдание подрыва Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Задержан житель Джанкойского района. Мужчина 1992 года рождения, администрируя страницу в мессенджере Telegram, опубликовал доступные неограниченному кругу лиц материалы, в которых оправдывал теракт — подрыв Крымского моста», — заявили в ведомстве.

Лингвистическая экспертиза выявила в публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России. Она предусматривает наказание в виде семи лет лишения свободы.

До этого подозреваемый был судим по статье о реабилитации нацизма и два года просидел в колонии общего режима. Сейчас его арестовали на два месяца.

Ранее в Севастополе задержали мужчину по подозрению в госизмене. Он отправлял ВСУ данные о ПВО в городе.