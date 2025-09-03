Жительницу Херсонской области обвинили в публичном оправдании терроризма

Прокуратура Херсонской области утвердила обвинение против 53-летней местной жительницы за публичное оправдание терроризма через интернет. Следователь СК завершил расследование преступления.

По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемая разместила в одном из сообществ популярной интернет-платформы публикацию, оправдывающую террористическую деятельность. Этот текст был доступен в сети для всех пользователей.

Прокуратура передала уголовное дело в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее москвича обвинили в попытке совершить теракт с помощью дронов. Во время обыска мужчина сам показал, где у него спрятано оружие.