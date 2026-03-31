Жителя Феодосии задержали за оправдание терроризма

Жителя поселка Приморский в Феодосии задержали за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина поддерживал удары ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса в родном городе. Это подтвердила лингвистическая экспертиза. Задержанного взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подписался на антироссийские телеграм-каналы и активно поддерживал в них переписку, в частности, призывая украинских военных ударить по Крымскому мосту.

Еще одного подозреваемого в публичном оправдании терроризма задержали в Москве в феврале. Кроме того, мужчина и сам планировал совершить теракты в столичном регионе.