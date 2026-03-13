Жителя Петербурга задержали за призывы к ударам по Крымскому мосту

Силовики задержали в Чите 42-летнего жителя Санкт-Петербурга за призывы к ударам по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что мужчина — уроженец Читы, впоследствии переехавший на постоянное место жительства в Санкт-Петербург, — будучи участником Telegram-чатов антироссийской направленности, разместил комментарии, доступные для неограниченного круга лиц», — заявили в ведомстве.

В своих постах злоумышленник оправдывал терроризм со стороны СБУ и призывал к ракетными атакам на железнодорожную инфраструктуру переправы. Подозреваемого задержали, когда тот прибыл в Читу.

Следователи завели уголовное дело по статье об оправдании террористической деятельности.

Ранее ФСБ задержала двух россиян по подозрению в работе на ГУР. Злоумышленники собирали данные о военных объектах и частях в Московской, Тульской и Тверской областях.