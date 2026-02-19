В Москве арестовали обвиняемого в публичном оправдании терроризма

Москвича 1994 года рождения арестовали по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Фигурант, являясь сторонником террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, планировал совершение на территории Московского региона серию резонансных преступлений», — уточнили в ведомстве.

Весной 2024 года обвиняемый активно переписывался с участником террористической организации и одобрительно высказывался о деятельности боевиков. Также он обнародовал в Сети записи, содержащие признаки возбуждения вражды и ненависти по национальному признаку.