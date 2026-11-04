Очередную партию гуманитарного груза отправили из Серпухова

3 ноября в Серпухове передали очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей передали груз военнослужащим, которые выполняют задачи на Купянском направлении.

Помощь в доставке оказывает волонтерское отделение «Сердце матери» из Протвино. Акция показывает, что помощь объединяет все поколения округа.

Первоклассники школы № 7 подготовили для бойцов письма и поделки. Профсоюз работников здравоохранения собрал по запросу электрику и стройматериалы. «Молодая Гвардия Единой России», волонтеры, пенсионеры и трудовые коллективы принесли самое необходимое: продукты, носки, средства гигиены.

«Важно, что помощь идет от самых разных людей и организаций. Не имеет значения, из какого города боец или чем он занимается в мирной жизни. Сейчас важна наша общая цель и общая победа. Спасибо всем, кто не остается в стороне», — отметил глава округа Алексей Шимко.