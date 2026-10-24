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    Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что хочет увидеть сына

    Фото: РИА «Новости»

    Вернувшийся из украинского плена военнослужащий рассказал, что поедет к сыну, который недавно родился. Об этом он сообщил ТАСС.

    По его словам, полет был долгий и мучительный из-за ожидания. В целом же они долетели отлично.

    «Да, домой звонил, дома счастливы, ждали, наконец-то это случилось. К сыну поеду, у меня сын недавно родился, два месяца будет», — сказал он.

    Ранее в Подмосковье приземлились два самолета с вернувшимися из украинского плена российскими военными. Между Россией и Украиной ранее прошел обмен в формате «270 на 270». Кроме того, ранее российская сторона передала Киеву 252 тела погибших солдат ВСУ, а Украина — 25. Всего на территории Белоруссии уже провели более 70 обменных и гуманитарных миссий.

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