Жителей двух районов Курской области эвакуируют

Смирнов: в Курской области эвакуируют жителей Рыльского и Хомутовского районов

Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации 90 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15 километрах от российско-украинской границы. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра „Патриот“», — написал он.

Смирнов попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации, следовать рекомендациям силовиков и властей.

Ранее ВСУ трижды пытались прорваться в Курскую область, но российские военные дали им отпор. ВС России за сутки отразили пять контратак противника. Кроме того, бойцы освободили Успеновку и Борки под Курском.

Моральный дух солдат, вторгшихся в курское приграничье, упал. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, он отметил слабую подготовку противника и неумение вести бой.